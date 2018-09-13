Координатор ОБСЄ відвідав десять українських заручників на окупованому Донбасі (відео)

Координатор ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш, зокрема, поспілкувався з полоненим українським журналістом Станіславом Асєєвим.

Координатор ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш в ході свого візиту на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей з 6 до 12 вересня відвідав десять українських заручників, які незаконно утримуються контрольованими Росією бойовиками.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві. Координатор ОБСЄ не назвав прізвищ українців, з якими зустрічався. Водночас Фріш зазначив, що вперше на окупованій території йому вдалося наодинці поспілкуватися із заручниками, за відсутності сторонніх осіб.

Також він зустрічався з тими українцями, засудження яких не пов'язано з конфліктом на Донбасі. За його словами, під час зустрічей п'ятеро таких засуджених висловили бажання, аби їх перевели відбувати покарання у заклади тримання на контрольованій Україною території.

"Ми провели конфіденційні бесіди з 10 особами, а також з 5 особами, які виявили бажання, щоб їх перемістили в підконтрольні уряду райони", - сказав Фріш.

Він додав, що не може назвати імена та прізвища українців, оскільки це конфіденційна інформація.

Разом з тим координатор ОБСЄ заявив, що зміг поспілкуватися з полоненим українським журналістом Станіславом Асєєвим (відомим також під псевдонімом Васін), якого бойовики утримують з червня 2017 року.

"Дійсно, ми бачили пана Асєєва. Ми поговорили з ним також конфіденційно. Ми мали з ним дуже відкриту, досить тривалу розмову", - додав Фріш.

При цьому він не підтвердив інформацію про те, що зустрівся з менш ніж половиною українських заручників, з якими мав поспілкуватися відповідно до наданого українською стороною першочергового списку.

"Ні, я не підтверджую цю інформацію. Я не знаю, звідки вона походить. Я не можу підтвердити це", - заявив Фріш.

"Так, дійсно, ми не змогли побачитися з усіма, які були включені до списку, але я не хотів би давати зараз інших пояснень", - додав він.

Водночас, відповідаючи на уточнювальне питання, координатор ОБСЄ підтвердив, що серед українських військових заручників, з якими він зустрічався, були Богдан Пантюшенко (у полоні з січня 2015 року), Олександр Коріньков і Сергій Глондар (у полоні з лютого 2015 року).

Своєю чергою представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона в першочерговому списку, який надала Фрішу, просила його відвідати 17 українських заручників.

Вона сказала, що шістьох військових, утримуваних в Донецьку, необхідно було відвідати в першу чергу.

"Що стосується Луганська, то там Фрішу показали не тих людей, яких ми просили відвідати по списку", - додала Геращенко.