Експерт пояснив, як Кремль буде використовувати проти України ліквідацію Захарченка

На думку соціолога, Росія намагатиметься блокувати переговорний процес з Україною.

Ліквідація ватажка Олександра Захарченка зіграє Путіну на руку в питанні блокування подальшого переговорного процесу про ситуацію на Донбасі і стане прекрасним приводом для дискредитації українського уряду.

Про це заявив в інтерв'ю "Апострофу" співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.

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"Безумовно, Росія буде максимально використовувати цю ситуацію навколо «ДНР», щоб блокувати переговорний процес. Абсолютно очевидно, що до парламентських виборів в Україні якихось кардинальних змін і рішень в рамках "нормандського формату" очікувати не варто. Росія, очевидно, взяла паузу. Вона буде використовувати цю ситуацію, з одного боку, з метою компрометації українського керівництва, а з іншого - як формальний привід для блокування переговорів, де на Москву роблять все більший тиск. Але навряд чи вона вийде з переговорного процесу", - сказав він.

Експерт припустив, що в інциденті з ліквідацією Захарченка звинуватять, швидше за все, якусь "диверсійну групу українських спецслужб".

"Навіть по тому, як складалися події, як вибудовувалася хронологія цієї диверсії, очевидно, кому вона вигідна. Реакції російського МЗС і Слідчого комітету були блискавичними, тут же послідувала заява з боку Володимира Путіна. Інформаційний залп пролунав невідкладно, тому можна припускати, що вбивство Захарченка не стало сюрпризом для російської сторони. З великою часткою впевненості можна припускати, що незабаром виявлять якусь "диверсійну групу українських спецслужб", як це вже бувало раніше. У ляльковому театрі відбулася зміна маріонеток, тому від перестановки доданків сума не зміниться. Та й сценарій п'єси теж навряд чи зміниться", - упевнений експерт.