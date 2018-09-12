У "ДНР" розшукують нового підозрюваного у вбивстві Захарченка (фото)

Чоловік перебував у кафе "Сепар" незадовго до вибуху.

"Міністерство внутрішніх справ" самопроголошеної "ДНР" оголосило в розшук чоловіка, який відвідав незадовго до вибуху 31 серпня кафе "Сепар", де загинув ватажок бойовиків Олександр Захарченко.

"Правоохоронці" опублікували фото розшукуваного.

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"В кафе 31 серпня 2018 року перебував громадянин, фотографію якого в даний момент ви бачите. Прохання зазначеній особі і громадянам, які володіють будь-якою інформацією про події, негайно звернутися в найближчий відділ поліції", - йдеться в повідомленні на сайті бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронець Захарченко.