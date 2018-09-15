Окупанти вчора обстрілювали ЗСУ із забороненої зброї, але самі зазнали втрат

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Упродовж минулої доби російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Жовте, Кримське, Новотошківське, Луганське, Світлодарськ, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил надвечір на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Чермалик та Водяне.

Також по позиціях оборонців Чермалика окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено, трьох поранено.

Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Гнутового та Водяного. По захисниках опорних пунктів на Маріупольському напрямку також противник тричі відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм. Втрат серед бійців ООС немає.