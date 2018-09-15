Волкер: ситуація на Донбасі буде нестабільною, доки там буде Росія і її маріонетки

Спецпредставник США заявив, що вбивство ватажка бойовиків Захарченка ситуацію не змінило.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що ситуація на Донбасі буде й надалі нестабільною, доки там перебуватимуть російські сили та існуватимуть маріонеткові утворення "ДНР" і "ЛНР".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на конференції в Києві. Він сказав, що вбивство Захарченка вказує на важливість встановлення "миру і безпеки на Донбасі".

"До того часу, поки там знаходяться російські сили, маріонеткові формування ("ДНР" та "ЛНР" - УНІАН) і окупація продовжуватиметься, обстановка буде нестабільною", - зазначив Волкер.

За його словами, після вбивства Захарченка ситуація на території, контрольованій Росією, не зазнала ніяких змін.

Зокрема, зазначив спецпредставник США, "Росія продовжує контролювати збройні сили на Донбасі, маріонеткові утворення та продовжує чинити тиск на Україну, і продовжує гарячий конфлікт".

Він додав, що на лінії розмежування ситуація "не затихла", бо бойові дії продовжуються із застосуванням мінометного, артилерійського, танкового і снайперського вогню.