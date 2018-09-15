Волкер закликав РФ погодитися на обмін заручників, утримуваних бойовиками на Донбасі

Волкер переконаний, що необхідно продовжувати чинити тиск на Росію для звільнення українських заручників.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер закликає владу Російської Федерації погодитися на обмін заручників, яких утримують на Донбасі проросійські бойовики.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на конференції у Києві. За словами Волкера, в рамках роботи Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, а також на урядовому рівні докладається багато зусиль для обміну заручників.

"Досі, я вважаю, будь-якого прориву не було досягнуто. Ми були дуже раді бачити повернення заручників, що відбулося перед новорічними святами, але з того часу обмінів більше не було", - зазначив Волкер.

Також він нагадав, що зустрічався з родинами заручників, жертвами конфлікту на Донбасі, людьми, які зазнали катувань.

"Це жахлива ситуація. І ми наполегливо закликаємо росіян погодитися на подальший обмін заручників", - наголосив Волкер.

Він переконаний, що усі задіяні до процесу звільнення заручників сторони не припинять свою роботу.

"Я думаю, що ми з цією метою повинні продовжити чинити тиск", - заявив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що контрольовані Росією бойовики підтверджують утримання лише "двох десятків" українських заручників з понад 100 осіб, яких Україна вимагає звільнити.

27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.