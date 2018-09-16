Бойовики пригнали 21 систему залпового вогню "Град" під окупований Луганськ

Системи залпового вогню зафіксував безпілотник СММ ОБСЄ.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 21 систему залпового вогню "Град" недалеко від окупованого проросійськими терористами Луганська.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 14 вересня.

Зберігання озброєння, забороненого Мінськими угодами в порушення ліній відводу, було зафіксовано за допомогою безпілотника моніторингової місії 12 вересня.

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Зокрема, 14 систем БМ-21 "Град" (122 мм) були зафіксовані поблизу н. п. Хрустальний (колишній Червоний Промінь, 56 км до південно-заходу від Луганська), ще 7 - недалеко від н. п. Міусинськ (62 км до південно-заходу від Луганська).

"У той же день за межами відводу ліній, але поза виділених місць зберігання озброєння безпілотник виявив 1 танк (невстановленого типу), 23 буксирувані гаубиці (чотири 2А36 "Гіацинт-Б", 152 мм, чотири Д-30 "Жаба", 122 мм, і п'ятнадцять 2А65 "Мста-Б", 152 мм) і 10 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу Хрустального, а також 15 танків (невстановленого типу), 10 самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируються гаубиць Д-30) і 4 зенітних ракетних комплекси (9K35 "Стріла"-10) біля Міусинська", - повідомили в ОБСЄ.

Також в СММ відзначили, що в підконтрольних Україні районах спостерігачі зафіксували 8 РСЗВ (БМ‑21), що стояли біля н. п. Малинівка (82 км на північ від Донецька) в порушення ліній відводу.

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