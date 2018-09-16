Українські бійці завдали серйозного удару по окупантам на Донбасі: у бойовиків значні втрати

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Упродовж минулої доби, 15 вересня 2018 року, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. У той же час, за даними військової розвідки, п'ятеро окупантів знищено, один поранений

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС в Facebook.

"Упродовж минулої доби, 15 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася повністю контрольованою Об'єднаними силами. Окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому супротивник 6 разів застосовував озброєння, заборонену Мінськими домовленостями", - відзначають українські військові.

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Ворожі обстріли відбулися в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Південне, Новгородське, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкіно.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новолуганское, Гнутове, Водяне та Лебединське. Опорні пункти українських військ біля Гнутового бойовики також двічі обстріляли з міномета 120-го калібру. З озброєння БМП-1 були обстріляні позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське і Гнутово.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Разом з тим, за даними розвідки, п'ять бойовиків російсько-окупаційних військ у минулу добу знищені і один поранений.

Вже в неділю, 16 вересня, від початку поточної доби противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

"Три обстріли зафіксовані на Донецькому напрямку поблизу Досвідченого і Мар'їнки, один - на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне. У всіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає".

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі з 2014 року вбито більше людей, ніж у Сребрениці.