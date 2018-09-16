Ситуація на Донбасі: з початку доби бойовики здійснили чотири обстріли

За даними Міноборони, втрат серед українських військових немає.

З початку поточної доби бойовики здійснили чотири обстріли позицій українських військових на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

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Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута.

«Станом на сьогоднішній ранок з початку доби зафіксовано чотири прицільних ворожих обстріли підрозділів Об’єднаних сил. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку вночі», - сказав він.

Зокрема, за його словами, двічі під обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапили захисники Мар’їнки. Також з піхотного озброєння окупанти обстріляли українські опорні пункти біля Опитного та Водяного.

Вогонь у відповідь з боку підрозділів Збройних сил України вівся один раз із застосуванням стрілецької зброї.

«Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, за добу 15 вересня окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.