Обличчя "руського миру": бойовик в бронежилеті з криком "це б***ь Донбас" прострелив собі живіт (відео)

На відео видно, як один з бойовиків в бронежилеті направляє на себе пістолет і з вигуком «це **ть Донбас» вистрілює собі в живіт, після чого скручується від болю.

Представник незаконних збройних формувань (кличка – Домовик) з криком «це **ть Донбас» прострелив собі живіт через неякісний бронежилет.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Олександр Тверський.

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На відео видно, як один з бойовиків в бронежилеті направляє на себе пістолет і з вигуком «це **ть Донбас» вистрілює собі в живіт, після чого скручується від болю. «Оператор» відео з усмішкою висловлює припущення, що «він здихає». У підсумку, після маси аморальних і нецензурних висловів він припиняє зйомку, розуміючи, що його соратник дійсно серйозно поранений.

Відео прокоментував і журналіст Аркадій Бабченко, назвавши фаната «руського миру» безумовним довічним переможцем премії Дарвіна.

«Так. Всі свої слова, що я говорив до цього про премію Дарвіна, беру назад однозначно і беззастережно. Постійний безумовний довічний переможець. Дивитися зі звуком. Це Дамбас», – зазначив журналіст.

Увага! Відео містить нецензурну лексику! (18+)