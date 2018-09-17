Знахабнілі бойовики на Донбасі використовують новітню російську зброю

Максимально жорстка відповідь, запевняють воїни, гарантує бодай короткотермінове настання режиму.

Безшумні лазерні рушниці та протипіхотні осколкові міни - усе це вбивче знаряддя найманці притягнули з собою і тепер вправляються на українському Приазов'ї в умінні вбивати.

Кадрові російські військові, безперешкодно перетнувши кордон, вдерлися до України, йдеться в сюжеті ТСН.

Останній тиждень бойовики відверто знахабніли. Мовчазні свідки тому - довколишні поля, їх давно не обробляли, але в середині вересня переораною вирвами у людський зріст виявилась ця земля.

"Працювала тяжка артилерія 152-го калібру", - каже український військовий.

Просто серед білого дня, використовуючи Саханські вітряки як прикриття, геть не соромляться стріляти із далекобійних гаубиць кадровики Росгвардії. Саме вони нещодавно стали на позиціях навколо окупованих Ужівки, Пікузів та Саханки. Як вони будують лінію оборони на скелястому березі перед Безіменним, з пляжа у Широкиному видно неозброєним оком. Але просто спостерігати за чужинцями, кажуть українські бійці, стало небезпечно. Із собою росіяни притягли новітню зброю, що вмить робить людину сліпцем.

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"Це – лазерна гвинтівка, іде з прикладом, з оптикою, тільки як зброя. Лазерним променем вона працює", - каже морський піхотинець "Факел".

Та навіть за такого сценарію українські військові запевняють, що намагаються стримуватись.

"Намагаємося стримуватися до тих пір, поки це не переходить межу якусь - коли вже явна загроза життю. Або ж занадто прицільно це роблять, коли вони бачать орієнтири і занадто нахабно", - говорить морський піхотинець "Нестор".

Та, коли ворожі кулі починають дзеленчати дуже близько, наскрізь прошиваючи укриття, а осколки шматують на друзки товстезні дерева й усе те смертоносне залізо завиває та свистить просто над головою, терпець уривається мерщій. І вже тоді українські чоловіки із натхненням починають використовувати зброю за прямим призначенням. Починається несамовито-адекватна й люто-гідна відсіч.

Правило, що його за роки війни викарбувала у свідомості українських захисників гібридна війна, ще жодного разу, кажуть морпіхи, не підвело. Максимально жорстка відповідь, запевняють воїни, гарантує бодай короткотермінове настання режиму.

Раніше УНІАН повідомляв, що спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вперше зафіксували фрагменти різних типів реактивних гранат, які були розкидані на дорозі Т1316 в районі ділянки розведення сил і засобів у Золотому Луганської області.