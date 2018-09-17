На Донбасі вперше зафіксували фрагменти реактивних гранат

В районі Золотого члени патруля місії ОБСЄ вперше бачили фрагменти різних типів реактивних гранат.

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вперше зафіксували фрагменти різних типів реактивних гранат, які були розкидані на дорозі Т1316 в районі ділянки розведення сил і засобів у Золотому Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби місії.

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"Приблизно в 500 м на північно-північно-захід від блокпоста збройних формувань, розташованого на південному краї ділянки розведення в районі Золотого, члени патруля місії вперше бачили фрагменти різних типів реактивних гранат, які були розкидані на самій дорозі Т1316, так і уздовж неї. Перебуваючи приблизно в 400 м на південь від північного краю даної ділянки розведення, команда СММ вперше зафіксувала фрагменти іншої реактивної гранати", - повідомили в ОБСЄ.

За даними ОБСЄ, перебуваючи на південному краї ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі чули близько 10 пострілів зі стрілецької зброї в 3-5 км на північний схід (за оцінкою, за межами ділянки розведення).

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку всю ніч йшов бій в районі аеропорту. Як повідомляють очевидці, обстріли активізувалися після 18:00 вечора 16 вересня.