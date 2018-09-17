На Донбасі вперше зафіксували фрагменти реактивних гранат
Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вперше зафіксували фрагменти різних типів реактивних гранат, які були розкидані на дорозі Т1316 в районі ділянки розведення сил і засобів у Золотому Луганської області.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби місії.
Читайте такожНа могилі Захарченка з'єднання явилася охорона з автоматами (фото)
"Приблизно в 500 м на північно-північно-захід від блокпоста збройних формувань, розташованого на південному краї ділянки розведення в районі Золотого, члени патруля місії вперше бачили фрагменти різних типів реактивних гранат, які були розкидані на самій дорозі Т1316, так і уздовж неї. Перебуваючи приблизно в 400 м на південь від північного краю даної ділянки розведення, команда СММ вперше зафіксувала фрагменти іншої реактивної гранати", - повідомили в ОБСЄ.
За даними ОБСЄ, перебуваючи на південному краї ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі чули близько 10 пострілів зі стрілецької зброї в 3-5 км на північний схід (за оцінкою, за межами ділянки розведення).
Як повідомляв УНІАН, у Донецьку всю ніч йшов бій в районі аеропорту. Як повідомляють очевидці, обстріли активізувалися після 18:00 вечора 16 вересня.