СБУ оголосила у розшук "прем'єра ЛНР"

В розшук оголосили колишнього полковника Служби цивільного захисту.

Служба безпеки України оголосила у розшук "прем'єр-міністра" так званої "ЛНР" Сергія Козлова.

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook. "Напевно карколомне «кар`єрне зростання» в ЛНР затьмарило здоровий глузд колишньому полковнику Служби цивільного захисту, а можливо зрадник просто вичікував слушної нагоди. Так чи інакше, він настільки перейнявся ідеями незалежності «народа Донбасса», що спочатку очолив «штаб народної міліції ЛНР», а потім удостоївся великої «честі», ставши цілим «прем`єр-міністром» бандитів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що він зараз переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, його оголошено у розшук.

Матеріали кримінального провадження, відкритого за злочини проти основ національної та громадської безпеки, скеровано до суду.

Раніше у Білорусі бойовика, що воював за "ЛНР", посадили на 2 роки.