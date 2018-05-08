У Білорусі бойовика, що воював за "ЛНР", посадили на 2 роки

Мешканець білоруського міста Кругле потрапив на окуповану територію України через Росію.

Могильовський обласний суд засудив до 2 років колонії громадянина Білорусі, який воював в рядах бойовиків "ЛНР" на Донбасі.

Про це пише "Белорусский партизан" із посиланням на рішення суду.

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Повідомляється, що житель білоруського міста Кругле потрапив на окуповану територію України через Росію.

Згідно з обвинуваченням, він вступив на військову службу в збройне формування, був зарахований в якості військового, забезпечений формою, вогнепальною зброєю і боєприпасами.

"Суд визнав доведеним, що житель Круглого проводив обстріл позицій України. За участь у збройному формуванні та участь у збройному конфлікті без уповноваження Білорусі він засуджений до 2 років колонії загального режиму", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше вісім громадян Молдови отримали тюремні вироки через те, що вони воювали на боці проросійських бойовиків у конфлікті на сході України. Ще 25 громадян Молдови перебувають у міжнародному розшуку.