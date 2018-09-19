У "ДНР" знайшли заміну втікачеві "Ташкенту"

Відомо, що новий так званий міністр Лавренов проживає в Донецьку по вулиці Маяковського.

Новим так званим міністром доходів і зборів "ДНР" став уродженець міста Нікополь Євген Лавренов.

Про це повідомляють ресурси терористів. На цій посаді він змінив утікача до Росії Олександра Тимофєєва "Ташкента".

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Зазначається, що Лавренов проживає в Донецьку, однак має реєстрацію в Нікополі по вулиці Першотравневій.

До Донецька він переїхав у грудні 2014 року, де відразу отримав "керівну посаду".

До призначення на посаду "міністра" керував "управлінням стратегічного розвитку промисловості" в "адміністрації ватажка "ДНР".

Як повідомлялося раніше, Дмитро Трапезніков після того, як його усунули з посади в. о. ватажка "ДНР", залишив окупований Донецьк. "Міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв (на прізвисько "Ташкент") теж виїхав до Росії.