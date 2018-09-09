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Втікачі з "ДНР" "Ташкент" та екс-радник Захарченка "засвітилися" в Росії (фото)

10:18, 09 вересня 2018
Війна
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"Ташкент" сидить із забинтованими руками / фото Соцмережі

У мережі з'явилося фото з Росії, на якому зображені втікачі з "ДНР" "міністр доходів і зборів" Олександр Тимофєєв з позивним "Ташкент" й екс-радник ватажка бойовиків Олександра Захарченка – Олександр Казаков.

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Письменник і екс-бойовик Захар Прилепін заявив, що Тимофєєв і Козаков прийшли до нього в підмосковний хутір Лапино.

"8-го числа у мене на хуторі в Лапино відбувається зустріч друзів Олександра Захарченка, "ополченців", військових кореспондентів...Плануємо зустрітися, згадати і прочитати вірші", – зазначив він.

Як повідомлялося, з окупованого Донецька до Москви почало тікати оточення вбитого ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка.

Зокрема, з Донбасу вже виїхали радники Захарченка Олександр Козаков і "Сєвєр". Також поїхав до Москви "Ташкент" - "міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв, який був поруч із Захарченком у момент вибуху й отримав поранення.

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Теги: #ДНР#Москва#захарченко#Замах на Тимофєєва