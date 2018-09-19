У проведенні "виборів" в ОРДЛО побачили загрозу для всього Мінського процесу

За її словами, українська сторона закликає російську сторону відмовитися від рішення, яке здатне звести нанівець важкі зусилля з врегулювання ситуації.

Проведення так званих "позачергових виборів" в ОРДЛО порушує зобов'язання РФ як сторони Мінських угод і ставить під загрозу весь Мінський процес, у разі їх проведення їхні результати не матимуть жодних правових наслідків.

Про це за результатами сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі написала у Facebook прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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«Проведення т.зв. "позачергових виборів" в ОРДЛО порушує зобов'язання РФ як сторони Мінських угод і ставить під загрозу весь Мінський процес. У разі проведення таких "виборів" їхні результати не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані світом. Вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише за українським законом, за участю українських партій та ЗМІ, за спостереження міжнародних оглядачів, з дотриманням стандартів ОБСЄ, - саме так Мінські угоди визначають умови, за яких в ОРДЛО може відбутися волевиявлення. Закликаємо російську сторону відмовитися від рішення, яке здатне звести нанівець важкі зусилля з врегулювання ситуації», - написала вона.

Оліфер також наголосила, що Україна виконує зобов'язання, взяті на себе в рамках Мінського процесу.

Як повідомляв УНІАН, так звані вибори на підконтрольних терористам "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу відбудуться 11 листопада.