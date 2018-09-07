Бойовики призначили "вибори" у "ЛДНР"

Будуть проведені "вибори" як ватажків, так і "депутатів".

Так звані вибори на підконтрольних терористам "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу відбудуться 11 листопада.

Читайте такожОточення Захарченка втекло з "ДНР"

Таке рішення було прийнято "парламентами" бойовиків у п'ятницю, повідомляють ресурси терористів.

ЗМІ бойовиків зазначають, що будуть проведені "вибори" як голів, так і "депутатів" угруповань.

7 вересня "народна рада "ДНР" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані "Сепар" в центрі Донецька. На посаду ватажка "ДНР" був тимчасово призначений Дмитро Трапезніков.