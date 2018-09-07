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Бойовики призначили "вибори" у "ЛДНР"

13:26, 07 вересня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Таке рішення було прийнято "парламентами" бойовиків у п'ятницю, повідомляють ресурси терористів.

ЗМІ бойовиків зазначають, що будуть проведені "вибори" як голів, так і "депутатів" угруповань.

7 вересня "народна рада "ДНР" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані "Сепар" в центрі Донецька. На посаду ватажка "ДНР" був тимчасово призначений Дмитро Трапезніков.

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Теги: #Донбас#ЛНР#ДНР#вибори