На Донбасі бойовики з ПТРК били по українських військових біля Луганського

В ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

Упродовж минулої доби, 19 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

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Про це йдеться в ранковому зведенні Об’єднаних сил. "Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, протягом минулої доби ворог обстрілював українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Піски, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, вдень з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Лебединське та Водяне. Опорний пункт наших військ біля Кримського противник також обстріляв уже ввечері з міномету 120-го калібру. Крім того, під вогонь протитанкового ракетного комплексу потрапила позиція Об'єднаних сил неподалік Луганського, - йдеться у зведенні.

В ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та трьох поранено.

"З початку поточної доби противник двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське та Чермалик. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - підсумували в прес-центрі.