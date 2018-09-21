Волонтери показали, як російські найманці розпилюють шахту у Донецьку (відео)

Шахту ім. Абакумова на Донбасі терористи розпилюють.

Волонтери фонду "Повернись живим" показали, що залишилося від північного стволу шахти ім. Абакумова.

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"Кожний день бойовики різаками розпилюють залізну конструкцію, збираючи металолом для подальшого продажу в Росію заради власного збагачення", - йдеться у повідомленні волонтерів у Facebook. Також вони опублікували відеодоказ грабунку.

Раніше з'явилося відео з розграбованої бойовиками шахти в окупованому Первомайську Луганської області. Його показав журналіст Денис Казанський. "Житель Первомайська зняв на відео розорену "визволителями" місцеву шахту. Все розграбовано, обладнання розпиляне і вивезене на метал. Сумна картина тотальної розрухи. Попереджали, що буде Абхазія - так і вийшло", - йшлося у повідомленні.