Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Кримського: двоє бійців поранені

Від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосував.

Про повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

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«Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З автоматичних станкових гранатометів російські окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське. Також гранатомети, а крім цього великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував проти наших захисників в районі Гнутового», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході бойового зіткнення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, українські десантники захопили польовий штаб американців на навчаннях Saber Junction 2018.