Українські десантники захопили польовий штаб американців на навчаннях Saber Junction 2018 (фото)

Умовні втрати противника становили 32 людини і дві одиниці техніки, а умовні втрати українських бійців - 2 людини.

Рота українських десантників 95-ї бригади (Житомир) на міжнародних навчаннях Saber Junction 2018 в Німеччині захопила польовий штаб батальйону 173-ї десантної бригади США і групу італійських спецназівців.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

"Дев'ять годин блукання по лісах. Хороша робота, "єноти"!" - йдеться в повідомленні.

За словами командира десантно-штурмової роти капітана Івана Федоренка, противник не очікував появи українців у своєму розташуванні, а тому серйозного опору не чинив. Наші десантники захопили засоби зв'язку, штабні документи та зброю. Умовні втрати противника становили 32 людини і дві одиниці техніки, а умовні втрати українських бійців - 2 людини.

Як повідомляв УНІАН, в Україні пройдуть міжнародні військові навчання "Чисте небо-2018".