Клімкін детально описав, з чого буде складатись миротворча місія на Донбасі

Глава МЗС розповів, що РФ категорично заперечує можливість запровадження міжнародної адміністрації на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що миротворча місія на Донбасі має складатися з трьох основних компонентів, які включатимуть військовий, поліцейський аспекти і міжнародну адміністрацію, і розміщуватися на всій території окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Про це глава української дипломатії повідомив в ефірі радіостанції "Радіо НВ".

Дипломат розповів, якою має бути миротворча місія на Донбасі.

"Там мають бути військові, там мають бути поліцейські, там має бути міжнародна адміністрація. І я кажу, як би це не парадоксально для когось не виглядало, не так принципово чи буде там на дві тисячі менше, чи на дві тисячі більше самих миротворців, оскільки питання щодо важкої зброї ми якось з ними полагодимо. А от поліцейські і міжнародна адміністрація - це мегапринципові питання. Без цього ця вся логіка працювати не буде. Або ми будемо мати такий складний перехідний період до того, щоби Донбас міг інтегруватися в український простір, або це буде квазізаморозка, і це небезпечно для всіх", - наголосив Клімкін.

Читайте такожЗСУ взяли під контроль новий населений пункт на Донбасі (відео)

При цьому, він сказав, що раніше представлені ідеї РФ щодо проекту резолюції для Ради безпеки ООН стосовно миротворців для захисту пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вздовж лінії зіткнення ніхто не збирається обговорювати, доповнювати або над ними працювати.

Клімкін нагадав, що відстоює позицію, що проект резолюції щодо миротворців має бути спільним від України та її західних партнерів. "Він насправді існує, він був підготовлений дуже давно", - сказав Клімкін.

Глава МЗС сказав, що миротворча операція має бути послідовною.

"Але за визначенням, це не можуть бути миротворці, які охороняють тільки місію СММ... Не можуть бути миротворці, які сидять вздовж лінії дотику... Має бути, хоча і послідовний, але процес заходу на всю окуповану територію, має бути поліцейський компонент, який буде працювати з внутрішньою безпекою", - наголосив Клімкін.

За його словами, поліцейський компонент важливий, оскільки "багато хто каже, давайте позбираємо важку зброю", а потім "хто почне реальне роззброєння, хто буде відповідати за безпеку?".

"І третій момент, проти якого фантастично заперечує Росія - це міжнародна адміністрація", - заявив Клімкін.

За логікою Клімкіна, міжнародна адміністрація має замінити незаконні структури псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголосив, що проведення місцевих виборів на Донбасі для обрання законної влади можливе лише після розгортання у регіоні миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй.