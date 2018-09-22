Протягом дня бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
20:23, 22 вересня 2018Війна
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Окупанти відкривали вогонь з гранатометів і кулеметів.
Втрат серед українських військових немає \ Міноборони
З початку доби бойовики російсько-окупаційних військ сім разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі.
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Про це йдеться у повідомленні прес-центрі операції Об'єднаних сил.
"Днем противник відкрив прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Новоселівка Друга, Павлопіль, Гнутове і Лебединське", – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в внаслідок бойових дій втрат серед українських військовиків немає.
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