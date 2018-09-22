Військові створили зону безпеки навколо своїх позицій біля селища Золоте-4 в Луганській області

Зазначені зони безпеки органічно входять до складу смуг забезпечення підрозділів, які обороняються на першому оборонному рубежі.

Українські військові створили зону безпеки навколо своїх позицій поблизу селища Золоте-4 в Луганській області.

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Як повідомляє у Facebook прес-центр Об’єднаних сил, «військові частини Об’єднаних сил з метою убезпечення мирного населення від підступних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ здійснюють заходи щодо створення та укріплення зон безпеки навколо населених пунктів, які розташовані на підконтрольній уряду України території».

Зазначені зони безпеки органічно входять до складу смуг забезпечення підрозділів, які обороняються на першому оборонному рубежі.

«Днями ворога було позбавлено можливості безкарно обстрілювати наші позиції в районі населеного пункту Золоте-4», - сказано у повідомленні.

Об’єднані сили нагадують, що збереження життя та здоров’я як військовослужбовців, так і цивільного населення, є одним з головних пріоритетів для командування Операції об’єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня цього року українські військовослужбовці взяли під контроль населений пункт Золоте-4.

Вчора бійці Об’єднаних сил звільнили від бойовиків хутір Вільний, де проживає близько 80 осіб. Свого часу бойовики використовували місцевих мешканців як живий щит.

Зокрема повідомлялося, що група українських розвідників провела блискавичну і результативну операцію - майже три доби збору розвідувальної інформації та 30 хвилин бойових дій. Операція пройшла без втрат серед українських бійців.

У результаті передова на північний схід від Золотого стала ще ближче до державного кордону.