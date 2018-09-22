Бойовики тримають на Луганщині десятки одиниць важкого озброєння - СЦКК
Бойовики ОРЛО тримають поблизу населених пунктів на Луганщині значну кількість важкого озброєння.
Як повідомляє українська сторона СЦКК з посиланням на дані місії ОБСЄ, озброєння розміщено поза межами виділених місць зберігання та з порушенням ліній відведення, які визначено у Мінських угодах щодо відведення озброєння.
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Зокрема, біля н.п. Бугаївка зафіксовано 26 танків, 1 реактивна система залпового вогню, 26 одиниць причіпної артилерії, 75 одиниць бойових броньованих машин, 4 зенітно-ракетних комплекси.
"Шимшинівка: танки – 20 одиниць, причіпна артилерія – 1 одиниця, бойові броньовані машини – 27 одиниць. Мирне: танки – 19 одиниць, причіпна артилерія – 21 одиниця", - зазначили в СЦКК.
За повідомленням ОБСЄ, бойовики продовжують перешкоджати діяльності патрулів місії на тимчасово окупованих територіях, зокрема не надали доступ представникам ОБСЄ для проведення моніторингу у районі Верхньошироківського.