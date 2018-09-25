На Донбасі бойовики 27 разів обстріляли військових

Бойовики вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем.

Упродовж минулої доби, 24 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр ООС в Facebook. Російські окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"Бойовики вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Зайцеве, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

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З мінометів 82-го калібру бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Міномети 120-го калібру противник застосував поблизу Південного, що на Горлівському напрямку. "По опорному пункту наших військ біля Кримського на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу. А по захисниках Водяного російсько-окупаційні війська застосували озброєння бойових машин піхоти. В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - додали у відомстві.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, чотирьох поранено. Від початку доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине.

Раніше повідомлялося, що бойовики тримають на Луганщині десятки одиниць важкого озброєння.