этот материал доступен на русском

У "ДНР" нагородили зрадницю України (фото)

09:35, 25 вересня 2018
Війна
2956 0
Качура - зрадниця України / фото facebook.com/shtirlitz.info

Читайте такожСБУ оголосила у розшук "прем'єра ЛНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". "Обстрілювати і вбивати мирних жителів... За це російсько-окупаційні війська дають почесні звання жителів міст. Час відповіді настане!", - написав він.

Раніше в лавах Збройних сил України викрили зрадника, який «зливав» інформацію контрольованим Росією бойовикам на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#зрада