У "ДНР" нагородили зрадницю України (фото)

Колишня підполковник української міліції Ольга Качура в 2014 році перейшла на бік бойовиків і стала "командиром підрозділу реактивної артилерії".

Командир "реактивного артилерійського дивізіону "ДНР" Ольга Качура "Корса" отримала звання "Почесний громадянин міста Горлівка".

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". "Обстрілювати і вбивати мирних жителів... За це російсько-окупаційні війська дають почесні звання жителів міст. Час відповіді настане!", - написав він.

Раніше в лавах Збройних сил України викрили зрадника, який «зливав» інформацію контрольованим Росією бойовикам на тимчасово окупованих територіях Донбасу.