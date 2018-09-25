У мережі показали ефектне відео грізної зброї ЗСУ, здатної швидко знищити противника

Ракетний підрозділ у лічені хвилини піднімається за сигналом тривоги, висувається у потрібний район і наносить ефективний точковий удар по найважливіших цілях противника у тактичній та оперативній глибині його військ.

Прес-центр штабу ООС показав ефектне відео розгортання бійцями ЗСУ потужної зброї – ракетного комплексу «Точка-У», – який за лічені хвилини може нанести ефективний точковий удар по найважливіших цілях противника.

«Вірні взятим на себе міжнародним домовленостям, українські війська відвели у визначені райони підрозділи ракетників. Та у разі загрози щомиті грізна зброя Об'єднаних сил може уразити підступного ворога, на який глибині своїх бойових порядків він би не знаходився», – йдеться в повідомленні штабу у Facebook.

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Зазначається, що заради миру на українській землі цей ракетний підрозділ у лічені хвилини піднімається за сигналом тривоги, висувається у потрібний район і наносить ефективний точковий удар по найважливіших цілях противника у тактичній та оперативній глибині його військ.

«Тим самим ракетний комплекс “Точка-У” ставить переконливу крапку у факті самого існування противника, скупчення його військ та найважливішого озброєння», – підкреслює штаб.