ЗСУ знімають з консервації ракетні комплекси "Точка-У" - ЗМІ
16:31, 22 грудня 2016Війна
10047 1
Збройні Сили України додатково знімають з консервації тактичні ракетні комплекси "Точка-У".
"Точка-У" - найпотужніший засіб ураження ЗСУ / Скріншот
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Український мілітарний портал, опублікувавши фото ймовірно розконсервованого комплексу.
Як йдеться у повідомленні, в мережі з'явились матеріали, в яких зображені раніше законсервовані ракетні тактичні комплекси "Точка-У".
Читайте такожРозвідники АТО виявили у захопленій бойовиками Макіївці "Точки-У"
Ці ракетні комплекси є найпотужнішим засобом ураження у Збройних Силах, у 2014-му році під час військових дій на Донбасі використовувалися військовими під час боїв за Саур-Могилу та декількох інших операціях.
Так само проти України використовували його й росіяни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter