ЗСУ знімають з консервації ракетні комплекси "Точка-У" - ЗМІ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Український мілітарний портал, опублікувавши фото ймовірно розконсервованого комплексу.

Як йдеться у повідомленні, в мережі з'явились матеріали, в яких зображені раніше законсервовані ракетні тактичні комплекси "Точка-У".

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Ці ракетні комплекси є найпотужнішим засобом ураження у Збройних Силах, у 2014-му році під час військових дій на Донбасі використовувалися військовими під час боїв за Саур-Могилу та декількох інших операціях.

Так само проти України використовували його й росіяни.