СБУ здався "екс-міністр "ДНР" - він вже дає свідчення щодо злочинів Росії

Колишній так званий "міністр агропромислової політики і продовольства ДНР" надає покази щодо причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.

Контррозвідка Служби безпеки України у результаті спецоперації вивела з тимчасово окупованої території Донеччини ще одного так званого «міністра ДНР», який співпрацює зі слідством.

Як повідомляє прес-центр СБУ, йдеться про так званого «міністра агропромислової політики і продовольства ДНР».

"Правоохоронці встановили, що у вересні 2014 року чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань. Спочатку у складі так званого «Індустріального оплоту Донбасу» він займався постачанням в ОРДО добрив, паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, закупівлею зерна та кінцевої продукції сільського господарства. Згодом, очоливши за пропозицією Захарченка «міністерство агропромислової політики і продовольства» терористів, зловмисник під кураторством російських спецслужб забезпечував формування штату та функціонування фейкового відомства. Серед іншого, він також «санкціонував» прибуття на окуповані території Донбасу вантажів так званого «російського гуманітарного конвою»", - йдеться у повідомленні.

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За даними спецслужби, через конфлікт із на той час ватажком терористів «ДНР» Олександром Захарченком на підгрунті перерозподілу награбованого «міністр» був звинувачений у зловживанні службовим становищем, розкраданні коштів в особливо великих розмірах і на деякий час був ув'язнений своїми ж поплічниками.

"Опинившись на підконтрольній Україні території, чоловік у межах відкритого кримінального провадження за ст. 258‑3 Кримінального кодексу України співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, фактів безпосередньої причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, розкрадання державного майна, руйнування інфраструктури і народногосподарського комплексу регіону та інших злочинів російсько-терористичних військ проти основ національної та громадської безпеки", - наголошується у повідомленні.

Раніше у серпні контррозвідкою СБУ з тимчасово окупованої території Донецької області було виведено так званого «міністра культури та туризму ДНР».

Як повідомляв УНІАН, у "ДНР" нагородили зрадницю України. Колишня підполковник української міліції Ольга Качура в 2014 році перейшла на бік бойовиків і стала "командиром підрозділу реактивної артилерії".