На Донбасі бойовики 24 рази обстріляли сили ООС, п'ятеро військових поранені (відео)

Ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. В тому числі – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook. Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Новолуганське, Зайцеве, Піски, Тарамчук, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з міномету калібру 82 мм бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

Читайте такожРосійські сапери підірвали магазин на Донбасі, постраждали цивільні - розвідка

В ході бойових дій 5 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще 6 поранено.

"Від початку поточної доби противник обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське з гранатометів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що бойовики біля Щастя влаштовують "смертельне сафарі" на бійців ЗСУ.