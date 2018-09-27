В окупованій Макіївці сталося масове отруєння питною водою - правозахисник

25 вересня у міську лікарню Макіївки масово почали надходити звернення від людей про погане самопочуття.

В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці Донецької області сталося масове отруєння питною водою.

Про це повідомив правозахисник, представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський на сторінці в Facebook.

В результаті отруєння госпіталізовані щонайменше 37 дорослих, а також двоє дітей у віці до 9 років.

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За його словами, ще 25 вересня до міської лікарні Макіївки масово почали надходити звернення від людей на погане самопочуття. Постраждалі скаржилися на біль у животі, блювання, озноб, підвищення температури.

"Частину людей відправили до лікарні м. Донецька, а звідти я не зміг отримати інформацію. Але кількість госпіталізованих людей зростає щогодини", - пише Лисянський.

"Причиною того, що сталося, стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці. Про проблеми з системою дезинфекції було відомо КП «Вода Донбасу», що підконтрольне НВФ «ДНР», напередодні вони навіть рекомендували перед вживанням води, кип'ятити її 5-7 хвилин. Але, це не допомогло", - повідомив Лисянський.

Він додав, що, за словами місцевих жителів, вода дуже сильно смердить хімією і ліками.

Раніше УНІАН повідомляв, що в підконтрольній проросійський бойовикам Макіївці затримали підлітків за звинуваченням у підпалі пам'ятника і в роботі на спецслужби України.