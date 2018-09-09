В окупованій Макіївці затримали підлітків за звинуваченням у роботі на Україну - правозахисник

За словами правозахисника, це не перший випадок незаконного затримання і звинувачення дітей на підконтрольних територіях ОРДЛО.

У підконтрольній проросійський бойовикам Макіївці затримали підлітків за звинуваченням у підпалі пам'ятника і в роботі на спецслужби України.

Про це повідомив у суботу в Facebook правозахисник, представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

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"8 вересня під час моніторингу інформаційних ресурсів та соціальних мереж отримана інформація про затримання в підконтрольній угруповання "ДНР" Макіївці групи підлітків 14-16 років. Їх звинуватили в підпалі Пам'ятника шахтарям шахти 13-біс. Пізніше факт затримання підтвердили і наші джерела. Крім підпалу пам'ятника, підлітків звинувачують у роботі на спецслужби України", - написав Лисянський.

За його словами, це не перший випадок незаконного затримання і звинувачення дітей на підконтрольних територіях ОРДЛО.

"Зараз працюємо над підтвердженням інформації", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в Мережі обговорюють вивіску українською мовою, помічену в окупованій бойовиками «ДНР» Макіївці.