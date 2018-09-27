На Донбасі загинув український сержант (фото)
09:45, 27 вересня 2018Війна
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Життя сержанта 72-ї бригади обірвалося 26 вересня.
Боєць загинув 26 вересня / фото facebook.com
У зоні проведення ООС на Донбасі загинув сержант 72-ої бригади ЗСУ Володимир Бузовський.
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Загиблий родом із Сумської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Мірко Саблич й опублікував фото воїна.
"Ще одна душа українського воїна відійшла в Небесний Легіон. Ще одне світле ім'я в Книгу Пам'яті. Ще одна частка ненависті до схибленої у своїй імперській кровожерливості окупантської мерзоти", - написав він.
Як повідомляв прес-центр ООС, на Донбасі окупанти застосували бойові машини піхоти, двоє бойовиків знищені і двоє поранені.
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