На Донбасі загинув український сержант (фото)

Життя сержанта 72-ї бригади обірвалося 26 вересня.

У зоні проведення ООС на Донбасі загинув сержант 72-ої бригади ЗСУ Володимир Бузовський.

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Загиблий родом із Сумської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Мірко Саблич й опублікував фото воїна.

"Ще одна душа українського воїна відійшла в Небесний Легіон. Ще одне світле ім'я в Книгу Пам'яті. Ще одна частка ненависті до схибленої у своїй імперській кровожерливості окупантської мерзоти", - написав він.

Як повідомляв прес-центр ООС, на Донбасі окупанти застосували бойові машини піхоти, двоє бойовиків знищені і двоє поранені.