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На Донбасі загинув український сержант (фото)

09:45, 27 вересня 2018
Війна
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Боєць загинув 26 вересня / фото facebook.com

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Загиблий родом із Сумської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Мірко Саблич й опублікував фото воїна.

"Ще одна душа українського воїна відійшла в Небесний Легіон. Ще одне світле ім'я в Книгу Пам'яті. Ще одна частка ненависті до схибленої у своїй імперській кровожерливості окупантської мерзоти", - написав він.

Як повідомляв прес-центр ООС, на Донбасі окупанти застосували бойові машини піхоти, двоє бойовиків знищені і двоє поранені.

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Теги: #смерть#Донбас