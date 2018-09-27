На Донбасі окупанти застосували бойові машини піхоти, двох бойовиків знищено та двох поранено

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому бойовики двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє ООС у Facebook. "Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Світлодарськ, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

З мінометів 120-го калібру бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського на Луганському напрямку та в районі населеного пункту Гнутове на Приазов'ї. По захисниках Гнутового та Лебединського російсько-окупаційні війська застосовували озброєння бойових машин піхоти.

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В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.

"Від початку доби ворог 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотошківське, Вільний, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Також по оборонцях Новотошківського, що на Луганщині, окупанти вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Втрат серед наших захисників немає", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ знову виявила біля кордону з Росією колону вантажівок.