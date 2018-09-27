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На Донбасі окупанти застосували бойові машини піхоти, двох бойовиків знищено та двох поранено

07:35, 27 вересня 2018
Війна
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В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає / фото ЗСУ

Російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому бойовики двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє ООС у Facebook. "Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Світлодарськ, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

З мінометів 120-го калібру бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського на Луганському напрямку та в районі населеного пункту Гнутове на Приазов'ї. По захисниках Гнутового та Лебединського російсько-окупаційні війська застосовували озброєння бойових машин піхоти.

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В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.

"Від початку доби ворог 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотошківське, Вільний, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Також по оборонцях Новотошківського, що на Луганщині, окупанти вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Втрат серед наших захисників немає", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ знову виявила біля кордону з Росією колону вантажівок.

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Теги: #АТО#Донбас#війна