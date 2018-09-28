Низку позицій українських військових на Донбасі бойовики обстріляли з БМП і зенітної установки

З озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотроїцьке і Широкине, а біля Новотошківського застосував зенітну установку.

Упродовж минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил. "Окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося", - зазначається в повідомленні.

Зокрема вказується, що протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Троїцьке, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Широкине, а біля Новотошківського застосував зенітну установку ЗУ-23-2", - повідомляють у прес-центрі.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, четверо бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще восьмеро поранено.

"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - підсумували в прес-центрі.