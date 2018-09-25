Сьогодні на Донбасі було поранено трьох українських бійців

Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовували.

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, в районі проведення операції Об’єднаних сил троє українських військовослужбовців дістали поранення.

Про це повідомляється на сторінці ООС у соціальній мережі Facebook.

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Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовували.

Окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вони здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів: Кримське, Золоте, Зайцеве, Піски, Гнутове та Лебединське.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - наголосили у прес-центрі ООС.

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