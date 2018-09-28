Військові розповіли про спробу бойовиків здійснити прорив на Луганщині (відео)

Окупантів вчасно помітили і адекватно відреагували на спробу проникнути вглиб позицій сил ООС.

Ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив біля Новозванівки на Луганщині.

Як йдеться в сюжеті «5 каналу», ворога вчасно помітили і адекватно відреагували на ураження.

Військовий Олександр, який на фронті вже третій рік і нині тримає оборону поблизу Новозванівки, розповів, що у ніч проти четверга чергував на посту, коли побачив, що у бік українських позицій рухається ворожа група: "Все бачиш тільки через тепловізор. Навіть в прилад нічного бачення не видно нічого". Його побратим Микола додав: "Десь від нас метрів було, як ви бачите оно, до першої "зеленки". Метрів 500-600. І рухаються в нашу сторону… Розвідати, дізнатися кількість людей. Довідатися, чи є техніка в нас. Для чого розвідка? Для здобуття інформації".

Читайте такожУ "ДНР" ліквідували відому терористку (фото)

Бойовики відчули, що їхні наміри викрили й розпочали обстріли, а бійці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь. Щоб забезпечити відхід своїх розвідників, окупанти застосували кулемети. Під ворожим вогнем опинилися два опорні пункти Об'єднаних сил. Армійці гідно витримали натиск і окупанти відступили.

Не вгамувалися окупанти і на ранок. Поблизу позицій було чутно потужні вибухи. Армійці кажуть, що так зазвичай бойовики намагаються відволікти увагу від провокацій.

"Це десь далеко. Але такі речі краще проконтролювати, бо може використовуватися для різних цілей, для виконання своїх бойових завдань", – каже військовослужбовець Василь.

Кілька днів тому на цій ділянці фронту почали працювати ворожі снайпери. Вогонь вони можуть відкрити не лише вночі, а й удень. Тому армійці радять не робити зайвих рухів та ховатися за укриттями, щоб не потрапити під приціл.

Василь показує наслідки роботи ворожих снайперів. Днями куля влучила у спостережний пост: "Робота снайпера, відстань – до 2-х кілометрів. Спрацював снайпер, пробив бійницю, пробив фанерну цю дошку. Добре, що в цей час тут нікого не було".

Лави ворога поповнили професійні снайпери, для яких це вже не перший військовий конфлікт, – розповідають армійці. Щоб убезпечити себе, військові поглиблюють окопи, маскують позиції, чистять зброю та готуються до чергових провокацій.

"Не суйтеся! Ми чекаємо вас кожного дня і кожної ночі. Точно не попити кави. Будуть йти, то вони побачать, з чим будемо зустрічати", – передає послання для "трактористів і шахтерів" армієць.