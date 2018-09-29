Окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл поблизу КПВВ «Гнутове»

Постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.

Російсько-окупаційні війська учора ввечері здійснили провокаційний обстріл поблизу КПВВ «Гнутове», в якому ще не закінчився пропуск громадян.

Як повідомляє Держприкордонслужба, о 18.00 з боку тимчасово окупованої території України зі 120 мм мінометів розпочався обстріл місцевості у безпосередній близькості від дорожнього коридору «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка - Маріуполь», в межах якого функціонує КПВВ «Гнутове».

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Прикордонники Донецького загону, що діють у складі Об'єднаних сил, відреагували миттєво – понад 50 цивільних громадян, які на той час перетинали лінію зіткнення, були евакуйовані в укриття.

Після вогневого нальоту російських найманців громадян, які перебували в КПВВ, було швидко оформлено встановленим порядком.

Постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 28 вересня, внаслідок ворожих обстрілів було поранено чотирьох українських військових.