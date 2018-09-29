Доба на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів поранено чотирьох українських військових

Бойовики російських окупаційних військ 34 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 28 вересня, бойовики російських окупаційних військ 34 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-службі ООС, в ході бойових дій четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

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Ворог вів прицільний вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили українські захисники у районах населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Золоте-4, Катеринівка, Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

"По позиціях наших військ у районі Гнутового на Приазов'ї окупанти надвечір нанесли артилерійський удар. Також двічі протягом дня ці опорні пункти, та один раз – позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського на Світлодарському напрямку ворог обстрілював із мінометів 120-го калібру. Наші опорні пункти в районі Новолуганського та Гнутового також потрапили під вогонь мінометів 82-го калібру. По захисниках Станиці Луганської, Кримського та Гнутового вівся вогонь з озброєння БМП, а оборонці Кримського і двічі – Гнутового зазнали обстрілів із зенітних установок ЗУ-23-2", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та 7 поранено.

Як повідомляв УНІАН, в окупований Луганськ з Російської Федерації надійшла велика партія стрілецької зброї і боєприпасів.