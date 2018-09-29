Вбивство Захарченко: у мережі показали фото ватажка "ДНР" за секунди до загибелі

На оприлюднених кадрах видно, як Захарченко з супроводом входив у кафе "Сєпар".

У мережу злили кадри з камер відеоспостереження, які зафіксували ватажка "ДНР" Олександра Захарченка за секунди до його загибелі. Відповідні фото опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Facebook.

"За мить до святкового дня на календарі. Виявляється, бути джентльменом не тільки важливо, але і для життя корисно. "Ташкент" це довів на власному прикладі. Закєр - вперед!" – свідчить підпис до фото.

На оприлюднених кадрах видно, як Захарченко з супроводом входив в кафе "Сєпар", за ним слідував особистий охоронець – Владислав Доценко. Саме вони і стали двома жертвами вибуху.

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Самозваний "міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв на прізвисько "Ташкент", який йшов за ватажком бойовиків "ДНР", зупинився (на фото зліва), пропустивши вперед жінку, яка є керівником молодіжного крила організації "Оплот Донбасу" Наталією Волковою. Вона отримала важкі поранення в результаті вибуху, але вижила.

Також поранення отримали ще десять чоловік, в основному персонал кафе.

Варто зазначити, що таймер зафіксував дату і час - 31 серпня 17:28, буквально за кілька секунд до вибуху. Тимофєєв через кілька днів прийшов на похорон Захарченка, а Волкова досі перебуває в лікарні.