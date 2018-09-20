У "ДНР" заявили, що в кафе "Сепар" знайшли вибухівку, яка мала спрацювати на обличчя Захарченка
У "МДБ "ДНР" заявили, що виявили в ресторані "Сепар" в центрі Донецька, де вбили ватажка псевдореспубліки Олександра Захарченка, ще один вибуховий пристрій.
Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, посилаючись на джерела в фейковому "МДБ".
Терористи стверджують, що цей пристрій відрізняється повною автономністю і незалежністю від зовнішніх радіо- або кабельних сигналів.
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"Підривник отримував команду від міні-відеокамери, яка була пов'язана з його власною системою розпізнавання облич", — йдеться у повідомленні.
За словами бойовиків, ця система розпізнавання облич була налаштована на профіль Олександра Захарченка й повинна була спрацювати в тому випадку, якщо вхідний вибуховий пристрій з якихось причин не ідентифікує ватажка "ДНР" при вході в кафе "Сепар".
"Знайдений пристрій виконано на найвищому технічному рівні, з імпортних комплектуючих та з використанням спеціального програмного забезпечення", — зазначають ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.