В окупованому Донецьку стався вибух, постраждав кандидат на посаду ватажка "ДНР" - ЗМІ (фото)

Повідомляється, що вибух стався під час з'їзду "КП ДНР".

В окупованому Донецьку стався вибух, в результаті якого постраждало чотири людини.

Про це повідомляє низка ЗМІ з непідконтрольних Україні територій Донецької області.

За їх інформацією, одним з постраждалих є кандидат на пост ватажка "ДНР" Ігор Хакімзянов.

Повідомляється, що вибух стався під час з'їзду "КП ДНР". Біля місця події знаходяться пожежні.

"Вибух стався, коли делегати почали виходити. Засідання вже закінчилося. Вибухнув пакет, що стояв у кутку в коридорному приміщенні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька був убитий ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.

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В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасово виконуючим обов'язки глави «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначено «позачергові вибори голови «ДНР» і «парламенту».