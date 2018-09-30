Доба на Донбасі: бойовики понад 30 разів обстріляли українські позиції, є поранений

За даними розвідки, двох бойовиків було знищено та ще сімох - поранено.

Протягом минулої доби, 29 вересня, бойовики російських окупаційних військ 32 рази обстріляли позиції ОС на Сході України, в тому числі - 6 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, в ході бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.

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Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Травневе, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів 120-го калібру противник обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Травневе та Новолуганське, а з мінометів калібру 82 мм вів вогонь по опорних пунктах біля Світлодарська та Водяного. Крім того, з озброєння БМП ворог обстрілював позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Кримське та Водяне.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще сімох - поранено.

Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС поблизу населеного пункту Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед українських військових немає.

Напередодні повідомлялось, що російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл поблизу КПВВ «Гнутове», в якому ще не закінчився пропуск громадян.