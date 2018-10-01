Вбивство Захарченка потрапило на відео: журналіст прокоментував запис з камери

Момент вибуху, внаслідок якого загинув Захарченко, зафіксований камерою, встановленою зовні кафе "Сепар".

Опубліковане відео ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, за словами журналіста Дениса Казанського, свідчить про те, що його вбили "свої".

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Про це Казанський написав на своїй сторінці у Twitter. "Відео останніх секунд життя Захарченка цікаве тим, що в кафе всюди були камери. І на вході, й всередині. І це ще раз підтверджує, що стороння людина не могла встановити вибухівку. Кілер є на відео. Але його так й не показали. Відгадайте з трьох разів, чому", - зазначив він.

"Ще останнє відео Захарченка наочно показує, що можна мати хоч чотири джипи озброєної охорони, але якщо захочуть убити - вся ця орда не допоможе", - додав журналіст.

Раніше в ефірі телеканалу "Россия-1" продемонстрували відео з камер відеоспостереження, нібито встановлених у донецькому кафе "Сепар", де 31 серпня в результаті вибуху загинув ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко.