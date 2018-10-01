В ООС заявили про звільнення нових територій на Донбасі з початку серпня

ЗСУ збільшили смугу безпеки на понад 10 кв. км у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

З початку серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові збільшили смугу безпеки на понад 10 кв. км.

Про це заявив начальник прес-центру ООС В'ячеслав Петровський, передає "Обозреватель".

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За його словами, після останньої офіційної інформації від командувача Сергія Наєва про те, що з початку Операції Об'єднаних сил українські військові взяли під контроль 15 кв. км території, ця площа збільшилася.

"Так, ми збільшили смугу безпеки на понад 10 кв. км", - сказав Петровський.

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що ЗСУ зайняли нові позиції в зоні проведення ООС у Донецькій області. Тепер, за його словами, понад 6 кв. км перебувають під їхнім контролем.