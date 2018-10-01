Українські військові зайняли нові позиції у Донецькій області - волонтер

За словами волонтера, ЗСУ зайняли нові позиції в зоні проведення ООС на Донбасі. Тепер понад 6 кв. км перебувають під їхнім контролем.

Зважаючи на постійні обстріли та провокації на одній з ділянок фронту в Донецькій області, для поліпшення своїх тактичних позицій підрозділ однієї з бригад ЗСУ був змушений добре "пройти вперед" і закріпитися на нових позиціях.

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Як пише волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook, військовослужбовці вже окопалися й зводять нові "опорники".

"У підсумку понад 6 кв. км тепер перебувають під контролем ЗСУ", - зазначив волонтер.

За словами Мисягіна, все сталося швидко, абсолютно тихо і спокійно.

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що бойовики на Донбасі втратили одразу чотири БМП, які були сконцентровані в одному місці.