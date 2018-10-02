Генерал пояснив, коли війська НАТО можуть зайти в Україну для відбиття агресії РФ

Генерал вважає, що за сьогоднішніх обставин Путін не піде на широкомасштабний наступ.

Якщо російські війська почнуть широкомасштабний наступ на Україну, в конфлікт втрутяться країни НАТО.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

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За його словами, в разі такої загрози, НАТО розблокує свій умовний нейтралітет невтручання військовим чином. Тому що, як зазначає Маломуж, це буде реальна загроза країнам альянсу і вони, в свою чергу, застосують фактор стримування Росії.

При цьому генерал вважає, що Путін прекрасно розуміє ситуацію і не піде на широкомасштабний наступ.

Разом з тим він зазначає, що нинішня ситуація не може бути вирішена без участі країн Заходу.

"Поки потужні гравці не включаться в конфлікт, навіть нехай заради своїх інтересів щодо недопущення глобальної війни, цю війну на Донбасі не вдасться припинити. І саме тому західні лідери зустрічаються з Путіним, щоб довести до нього позицію великих країн щодо нового світопорядку, включаючи жорсткі вимоги по болючих темах, зокрема по Україні", - заявив Маломуж.