Путін намагається підірвати ситуацію в Україні напередодні виборів – Порошенко

Президент зазначив, що Кремль використовує проти України кібератаки та фейкові новини.

Президент Петро Порошенко заявляє, що російський президент Володимир Путін намагається напередодні виборів підірвати ситуацію всередині України.

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю CNN, повідомили у прес-службі глави держави.

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«Насправді ми маємо дві небезпеки. Перша небезпека – це Путін. Я як президент не воюю з будь-ким, я протидію конкретно Путіну. Тому що Путін розуміє, що війна на суші - на сході моєї країни, або в Криму протягом останніх чотирьох років більше не приносить йому ніякого успіху. Тому що ми створили сильну і надійну армію за допомогою Сполучених штатів Америки. Я дійсно дуже пишаюсь дуже ефективною співпрацею з американцями, британцями, канадцями, європейськими радниками», - зазначив президент.

«Він (Путін – ред.) розуміє, що досягти успіху у військовій операції на суші він не зможе. Але він очікує, що успіху можна досягти під час виборів. І відтак він підриває стабільність всередині країни за допомогою кібератак, використовуючи технологію фейкових новин. А точніше – технологію дезінформації. Росія витрачає мільярди на підтримку Спутнік ТБ, RussiaToday та багато інших», - сказав Порошенко.

Глава держави навів численні приклади дезінформації, яка розповсюджується Росією, починаючи від заяв про те, що в Україні не російська агресія, а «громадянська війна», і це не Росія відповідальна за агресію, звинувачень української влади в тисячах жертв цієї війни, а також заперечення присутності російських військових на окупованій території.

Президент також нагадав, що українською владою були заборонені російські соціальні мережі, адже вони використовувалися російськими спецслужбами для ведення дезінформаційної та підривної кампанії.

В той же час, Петро Порошенко в інтерв`ю подякував президенту РФ Володимиру Путіну за те, що той зробив Україну більш європейською. Відповідаючи на репліку ведучого про те, що, на думку колумніста Washington Post, результатом агресії Путіна проти України стало об'єднання українців, Порошенко сказав, що може тільки підтвердити цю тезу